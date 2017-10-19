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Şanlıurfa'da 3 çocuk tarlada ölü bulundu

19 Ekim 2017 Perşembe, 09:31

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 2'si kardeş 3 çocuk, tarlada pamuk yığınlarının arasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Ulucanlar Mahallesi'nde gece saatlerinde pamuk hasadı yapılan tarlaya giden Ali (12) ve Harun Tekdağ (14) kardeşler ile kuzenleri Hüseyin Tekdağ (14), eve dönmeyince yakınları arama çalışması başlattı.

Bir süre sonra pamuk yığınlarının arasında 3 çocuğun cesedini bulan aile, durumu güvenlik güçlerine bildirip yardım istedi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler, otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

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