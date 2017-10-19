Kayseri ve Sivas'ta kültür sanat

KAYSERİ/SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu, "Leyla ile Mecnun" oyunuyla seyircinin karşısına çıkacak.
Merih Atak'ın kaleme aldığı, Volkan Gündüz'ün yönettiği oyunda, Serkan Yanar, Neyra Karaböcü, Onur Kayabaşı, Ufuk Bostancı, Selçuk Veysel Zurnazanlı, Göksu Girişken, Ayça Aksu, Burak Fındıkçı, İnanç Keteci, İsmail Tütüncü, Nihal Kuruçay, Başak Salarvan, Zuhal Toptaş, Meryem Özdemir ve Ezgi Koç rol alıyor.
Hayalin gerçeğe, gerçeğin hayale dönüştüğü bir hikaye "Leyla ile Mecnun"da iki can, iki ateş ve binlerce yıldır unutulmayan bir aşk konu alınıyor.
Oyun, bugün ve yarın saat 19.30'da, 21 Ekim Cumartesi günü 14.00 ve 19.30 saatlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
- Kayseri
Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Kayseri Büyükşehir Belediyesi 1. Kitap Fuarı" kapsamında şair, yazar ve sanatçılar, sanatseverlerle buluşacak.
Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ndeki etkinliklere 21 Ekim Cumartesi saat 12.00'de Canan Karatay, 14.00'te Kahraman Tazeoğlu, 15.00'te Balçiçek İlter ve 16.00'da Sibel Eraslan katılacak.
Fuarın son günü 22 Ekim Pazar saat 13.00'te Ahmet Şimşirgil, 15.00'te Üstün Dökmen ve 16.00'da Ataol Behramoğlu konferans, söyleşi, şiir dinletisi etkinliklerine iştirak edecek.