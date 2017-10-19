Denizli'deki trafik kazası

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde traktörle çarpışan otomobilin sürücüsünün öldüğü trafik kazasında iki çocuğuyla yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Belence Mahallesi Işıklı mevkisinde 10 Ekim'de meydana gelen kazada yaralanan Gülsüm Türkyılmaz (45), tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Türkyılmaz'ın cenazesi, aynı kazada hayatını kaybeden eşi Memduh Türkyılmaz'ın Belence Mahalle Mezarlığı'ndaki kabrinin yanında toprağa verildi.
Öte yandan traktör sürücüsü Erkan Ş'nin römorkunda üçgen reflektör olmayan traktörüyle iki kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.
İğdir Mahallesi'nden Belence Mahallesi'ne giden Memduh Türkyılmaz (50) idaresindeki 20 NR 726 plakalı otomobil, 10 Ekim'de Işıklı mevkisinde aynı yönde seyreden Erkan Ş'nin kullandığı traktörle çarpışmıştı.
Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetmiş, eşi Gülsüm Türkyılmaz, çocukları Ergün (16) ve Emre Türkyılmaz (14) yaralanmıştı.