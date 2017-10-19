Adana'da öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiası

ADANA (AA) - Adana'da öğrencisini sınıfta darbettiği öne sürülen ilkokul öğretmeni gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa İlkokulunda birinci sınıf öğretmeni H.A'nın, tahtada çalıştırma yaptırırken "d" harfini yazmakta zorlanan 7 yaşındaki öğrenciye bağırdığı, ittiği ve öğrencinin ensesine tokat attığına dair çekilen görüntülerin bazı basın organlarında yer alması üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı.
Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alınan şüpheli öğretmen H.A, "çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öğretmenin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.