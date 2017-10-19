İdlib'de çatışmasızlık bölgesi

HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) İdlib gerginliği azaltma (çatışmasızlık) bölgesine intikali kapsamında Hatay'da askeri hareketlilik sürüyor.
Türkiye'nin farklı illerindeki askeri birliklerden trenle nakledilen askeri malzemeler, Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaştı.
İskenderun Garı'na gelen malzemeler burada forklift yardımıyla vagonlardan indirilip askeri araçlara yüklendi.
Askeri araçlar daha sonra İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesinin de aralarında bulunduğu birliklere gönderildi.