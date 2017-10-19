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Aniden yola çıkan atlar kazaya neden oldu

19 Ekim 2017 Perşembe, 12:17

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, aniden yola çıkan atlara 2 otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı, 2 hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Karlıova Hastanesi yolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 48 YT 532 ve 21 AR 042 plakalı otomobiller, aniden yola çıkan atlara çarparak şarampole devrildi.

Yaralanan Mehmet Bedri Oktay, Mustafa Moço, İlyas Homan ve Mahmut Alpaya, 112 Acil Servis ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle 2 at da telef oldu.