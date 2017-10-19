Mersin'de tefecilik operasyonu

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MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, tefecilik yaptığı iddia edilen organize suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Silifke Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir organize suç örgütü tarafından tefecilik yapıldığına yönelik istihbari bilgiler ve somut delillere ulaştı.

Ekipler, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda 2 bin 508 dolar, 2 bin 495 lira, 571 gram ziynet eşyası, biri "F" serisi olmak üzere terör örgütü FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu değerlendirilen 1 dolarlık 3 banknot ile 7 cep telefonu, 2 bilgisayar, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 22 fişek, çok sayıda dolu ve boş senet defterleriyle banka dekontu ve bölücü terör örgütü PKK'ya ait doküman bulundu.

Öte yandan, ele geçirilen suç delilleri ile değeri 10 milyon lira olduğu değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mallarla, banka hesaplarına el konulmasına yönelik karar verildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan biri savcılık talimatıyla salıverildi, 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.