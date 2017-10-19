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Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

19 Ekim 2017 Perşembe, 13:38
Trabzonspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları


TRABZON (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlığı bulunan Juraj Kucka haricinde tüm futbolcular katıldı.

Isınma hareketlerinin ardından pas üzerinde duran bordo-mavililer, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.


- Savunmaya özel ilgi


Süper Lig'de ilk 8 haftada 21 golle en fazla gol yiyen takım olan Trabzonspor'da, teknik direktör Çalımbay, savunma zaafları üzerinde durdu.

Çalımbay, antrenmanda savunma ve hücum oyuncularını ayrı gruplar halinde bir süre çalıştırdı.

Defans oyuncularıyla toplantı yapan deneyimli teknik adam, daha sonra bu futbolculara hücum oyuncularına karşı savunma yaptırdı.

Rıza Çalımbay, taktik çalışmalarda futbolcularına, "Adam adama pres ve koşu bizim oyun anlayışımız olmalı. Savunma, topu kullanacak ama riske etmeyecek. Basit şekilde oynayarak topu uzaklaştırın." şeklinde uyarılarda bulundu.

Antrenmanın son bölümünde forvet oyuncuları kanatlardan gönderilen ortalara gol vuruşu yaptı.

Öte yandan, bordo-mavili taraftarlar, antrenman sonunda çiçek verdikleri Çalımbay'a başarılar diledi.


- Malatya yolculuğu yarın


Trabzonspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağı maç için yarın Malatya'ya gidecek.

Bordo-mavililer, sabah Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp, öğleden sonra özel uçakla Malatya'ya hareket edecek.


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