Tritikale üretimi yaygınlaştırılacak

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SİVAS (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile gerçekleştirilen iş birliği kapsamında, hayvancılığın gelişimine katkı sağlanması amacıyla Sivas'ta 83 üreticiye 91 bin 300 kilogram tritikale tohumu dağıtıldı.

Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Yardımcısı Zihni Yıldızhan, müdürlüğün birçok projeye imza attığını söyledi.

Kırsal kalkınmaya yönelik projeler gerçekleştirdiklerini belirten Yıldızhan, çiftçilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Yıldızhan, merkez ve ilçelerdeki 83 çiftçiye 91 bin 300 kilogram tritikale tohumu dağıtıldığını kaydederek, "Çiftçilerimize desteklerimiz inşallah artarak devam edecek. İnşallah, Sivas'ta tarım ve hayvancılık istenilen yerlere gelecek. Kurak bir iklime sahibiz ve zaten bu çalışma da onu destekleyecek yönde. Çok fazla suya ihtiyacı olmayacak bir çalışma. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız ise en az 25 büyükbaş ve 50 dekar tarlaya sahip çiftçilere tritikale tohumu dağıtıldığını söyledi.

Projenin hayırlı olmasını temenni eden Yıldız, "İlimizde hayvancılık önemli ve kaba yem açığı var. Bu kaba yem açığını kapatma yönünde tritikale önemli ve alternatif bir ürün. Çiftçimiz mutlaka bu alternatif ürünleri değerlendirmeli. Tek bir ürün üzerinde değil, en azından riski paylaştırması gerekir." diye konuştu.

Tritikalenin buğday ve çavdarın melezinden elde edilen bir ürün olduğunu anlatan Yıldız, bunun üretiminin yaygınlaştırılacağını belirtti.

Ziraat Odası Başkanı Hacı Durmuş da projede emeği geçenlere teşekkür ederek, çiftçilere hayırlı olmasını diledi.