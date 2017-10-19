54. Uluslararası Antalya Film Festivali'ne doğru

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ANTALYA (AA) - Antalya'da 54'üncü kez sanatseverlerle buluşacak Türkiye'nin "Oscar"ı olarak nitelendirilen "Uluslararası Antalya Film Festivali" için hummalı çalışmalar sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yarım asırdır düzenlenen festival kapsamında, kentin cadde ve sokakları ile film gösterimlerinin yapılacağı salonlarda hazırlıklar yapılıyor.

Işık ve ses sisteminden kırmızı halıya, festivalde verilecek ödüllerden kortejin güzergahına kadar her çalışma özenle yürütülüyor. Cam Piramit önünden başlayıp 100'üncü Yıl Bulvarı, Güllük Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Işıklar Caddesi'ne kadar sürecek korteje, dünyaca ünlü aktörler de katılacak.

Kentin cadde ve sokaklarına film festivaliyle ilgili afişler asılırken, yol kenarlarına da "Altın Portakal" heykelleri yerleştirildi.

Bir hafta boyunca yarışma filmi galaları, sıra ustalık sınıfları, söyleşiler, konserler, sinema-mutfak etkinlikleri, özel film gösterimleri, çocuk ve gençlik programları düzenlenecek, sinema üzerine sergiler açılacak.

Festivalin jüri başkanlığını, dünya sinemasının tanınmış yönetmenlerinden ve Avrupa'nın birçok önemli festivalinde ödüle layık görülen Filistinli Elia Suleiman'ın üstlendiği festivalde, çocuklar için de özel bölüm yapılacak.

Yeni bir izleyici kitlesi oluşturma amacıyla yapılacak bölümle çocukların vizyonlarının geliştirilmesi, sanat ve sinemayla sıkı bağlar kurmaları hedefleniyor. Çocuklara yönelik özel film gösterimleri düzenlemenin yanı sıra atölyeler ve sürpriz konuklarla sohbetler de gerçekleştirilecek.

"Film ve Yemek" bölümünde ise gastronomiyle ilgili seçilen 4 film izlendikten sonra, 4 ünlü şef bu filmlerden ilham alarak hazırladıkları tadım menüsünü katılımcılara sunacak.

Festivalin açılış galasında, Bosna Hersekli yönetmen Begic'in "Bırakma Beni" isimli son filminin dünya prömiyeri yapılacak. Dorota Kobiela ve Huch Welchman'ın, Hollandalı post-empresyonist ressam Vincent van Gogh'un hayatını ve gizemli ölümünü konu alan animasyon filmi "Loving Vincent" ile festivalin kapanış galası gerçekleştirilecek.

- Antalyalılar festivalin heyecanını yaşıyor

Kapılarını 54'üncü kez açacak festivalin heyecanını yaşayan sinemaseverlerden Sema Diyar (65), AA muhabirine, 6 yaşından bu yana festivale katıldığını söyledi.

Festival kapsamında, eskiden mahalle aralarında da etkinlik düzenlendiğini ifade eden Diyar, "Eskiden halk için ayrı bir eğlence programı vardı, mahallelerde sinemalar gösterilirdi, daha şirindi. Dünya oscarları gelecek. Bu festival Antalya için çok önemli. 54'üncü kez düzenleniyor, büyük bölümüne gittim. Kortejlerine katılıyorum." diye konuştu.

Festivalin büyük bir organizasyon olduğunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından başarılı şekilde düzenlendiğini vurgulayan Sema Diyar, festival kapsamında mahallelerde de etkinlikler düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Emre Sertsoy ise Akdeniz Üniversitesinde öğrenci olduğunu, dört gözle festivalin başlamasın beklediğini bildirdi.

Festivale ilk kez katılacağı için heyecanlı olduğunu belirten Sertsoy, "Cumartesi korteje katılacağım, derslerden fırsat buldukça filmleri izlemeye geleceğim. Bizim için büyük bir imkan. İlk kez gideceğim için heyecanlıyım." dedi.

Emin Yarar da festivalle sinemanın ayağına geldiğini, fırsat buldukça ailesiyle katılacağını ifade etti.