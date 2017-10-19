Muhtarlar Günü'nü 450 metre yüksekte kutladılar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KASTAMONU (AA) - Muhtarlar Günü, Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'na yapılan 450 metre yükseklikteki cam terasta gerçekleştirilen program ile kutlandı.

Muhtarlar Günü nedeniyle ilk olarak Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, kamu kurumlarının yetkilileri ile köy ve mahalle muhtarlarının katılımıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Caddesi'ndeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından, muhtarlara, kaymakamlık ve belediyenin iş birliğiyle Çatak Kanyonu'nda kahvaltı verildi. 450 metre yükseklikteki cam terasa çıkan muhtarlar, vadinin eşsiz manzarısını seyretti. Bazı katılımcılar ilk kez çıktıkları cam terasta tedirginlik yaşadı.

Belediye Başkanı Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çatak Kanyonu'nun Azdavay'ın en önemli turizm değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Cam terasla kanyonun güzelliğinin daha iyi seyredildiğini anlatan Civelek, "Muhtarlarımızı bugün burada ağırladık ve günlerini kutladık. Birçoğu bu yükseklikteki bir yere ilk kez çıktı. Onlar için de oldukça heyecanlı oldu." dedi.

Azdavay Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sabuncular köyü muhtarı Şerafettin Değirmenci, Muhtarlar Günü dolayısıyla kendileri için program düzenleyen Azdavay Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Belediye Başkanı Civelek'e teşekkür etti.

Birçok arkadaşının ilk kez cam terasa çıktığını söyleyen Değirmenci, "Cam teras harika bir yer. Anlatılmaz, heyecanı yaşamak gerek. Başta bu güzel eserin yapılması için senelerdir mücadele eden Belediye Başkanımız Civelek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.