Mardin'de "18. Ulusal Turizm Kongresi"

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MARDİN (AA) - Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, "Farklı dinler ve diller asırlar boyu bir araya gelmiş, dünyada eşine az rastlanır bir miras ortaya çıkmıştır. Taşların konuştuğu şehir olarak bilinen Mardin'de gezerken bu işçiliğin inceliği ve evlerin güzelliği başınızı döndürecektir." dedi.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) ve Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) işbirliğiyle düzenlenen "18. Ulusal Turizm Kongresi" bir otelin toplantı salonunda başladı.

Yaman, açılışta yaptığı konuşmada, kongrenin kadim kent Mardin'de yapılmasından mutlu olduğunu söyledi. Mardin'in binlerce yıllık tarih ve kültürel birikime sahip olduğunu anlatan Yaman, Mardin'in asırlardır bereketli Mezopotamya Ovası'nın bekçiliğini yaptığını aktardı.

"Farklı dinler ve diller asırlar boyu bir araya gelmiş, dünyada eşine az rastlanır bir miras ortaya çıkmıştır. Taşların konuştuğu şehir olarak bilinen Mardin'de gezerken bu işçiliğin inceliği ve evlerin güzelliği başınızı döndürecektir." diyen Yaman, belediye yapılan görevlendirmeden sonra turizmin gelişmesi için çalışmalarını hızlandırdıklarını anlattı.

Turizmin en büyük dezavantajının altyapı eksikliği olduğunu ifade eden Yaman, bunun farkında olduklarını, eksiklikler üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakanı Yıldırım'ın bu konuda çok büyük desteği bulunduğuna işaret eden Yaman, "Mardin'e gelen turistlerin rahat etmeleri için yol çalışmalarımız devam etmekte. İşadamlarının ve tur operatörlerinin bu destinasyonu ön sıralara almasını arzu ediyoruz." diye konuştu.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Mardin'in Venedik'ten çok daha güzel bir şehir olduğunu belirterek "Bu şehrin çok farklı bir özelliğini görüyor ve yaşıyoruz. Misafirperver ve turistine saygılı bir şehir. Turizm yatırımcılarına kapılarını sonuna kadar açan bir şehirdir. Buradan değerli turizm yatırımcı kardeşlerime arz ediyorum. Lütfen biraz daha yatırım." ifadelerini kullandı.

AK Parti Mardin Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da turizm bakımından ülkenin ve dünyanın sayılı yerlerinden Mardin'in turizm kenti olarak nam saldığını dile getirdi.

DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ise kentin kültürel ve tarihi anlamda zenginliğinin çok olduğunu vurgulayarak "Bu zenginliği iadeiitibarını yapmaya çalışıyoruz. Elimizde turizmin bütün zenginlikleri var. Paydaşlar olarak bunu pozitife çevirmek için çalışıyoruz. Mardin'de son dönemlerde çok güzel bir hava yakalandı. Mardin, turizm olarak hazır." dedi.

Konuşmaların ardından kongrenin birinci oturumuna geçildi.