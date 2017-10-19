Seramiksan sezona galibiyetle başladı

MANİSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'deki ilk maçında Çanakkale Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Seramiksan'ın kulüp başkanı Bülent Erkul, güzel bir sezon geçireceklerine inandığını belirtti.
Erkul, yaptığı yazılı açıklamada, Çanakkale Belediyespor karşısındaki performansları nedeniyle oyuncularını tebrik ederek, "Güzel bir sezon geçireceğimize yürekten inanıyorum. Cumartesi yapılacak karşılaşmada Kuğular'ımıza başarılar diliyorum. Seramiksan'ı her maç destekleyen ve yalnız bırakmayan muhteşem taraftarımızı, cumartesi günü maça davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Seramiksan, ligdeki ikinci maçında 21 Ekim Cumartesi günü saat 16.30'da Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.