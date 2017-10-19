Ordulu iş adamı Namık Altaş son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ORDU (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ordulu iş adamı Namık Altaş'ın cenazesi defnedildi.

Yaklaşık bir hafta önce Ordu'daki evinde beyin kanaması geçirdikten sonra Samsun'daki özel bir hastaneye kaldırılan ve burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Altaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, Altaş Özel Eğitim ve Altaş TV Yönetim Kurulu Başkanı Namık Altaş'ın cenazesi, yakınları tarafından hastanenin morgundan alındıktan sonra Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Evinin bahçesinde helallik alındıktan sonra Altaş'ın cenazesi, aynı mahallede bulunan ve iş adamının katkıda bulunduğu Ulu Cami avlusuna getirildi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, göreve başlamasından kısa süre sonra Namık Altaş'ı hayırsever bir insan olarak tanıdığını ifade ederek, "Hayır hasenat sahibi olduğuna biz şahidiz. 'Bu cami bir an önce bitsin' diye uğraşan bir kardeşimizdi. İnanıyorum ki amel defteri hiç kapanmayacaktır." dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ise Namık Altaş'ın Ulu Cami'nin yapımına ve bugünlere getirilmesinde büyük emekleri bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Vefat etmeden birkaç gün önce görüştük. Camiye iki minare daha yapılması, şerefe sayısının dörde çıkarılması konusunda istişare ettik. Görüşme bittikten sonra 'Allah razı olsun, üzerimden öyle bir yük aldın' dedi. Kendisi gerçekten hayır hasenat sahibi idi. Allah bu kadar imkanı olup hayır yapmayı nasip etmiyor herkese ama Namık ağabeyimiz ihtiyacı olan, fakir fukara olan herkese yetişmeye çalışırdı. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."

Namık Altaş'ın cenazesi, İl Müftüsü Mürsel Öztürk'ün öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Karacaömer Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Altaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Ordu Milletvekili Ergun Taşçı, eski milletvekilleri Ayhan Yılmaz ve Mustafa Adıgüzel, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.