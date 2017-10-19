Samsun'da "mobil park polisi" uygulaması

SAMSUN (AA) - Samsun'da, emniyet güçlerince gerçekleştirilen "mobil park polisi'' uygulaması sırasında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan kişi ile polis arasında arbede yaşandı.
Çocuklar ve vatandaşların parklarda rahat oturabilmesi, spor yapabilmesi ve oynayabilmesi amacıyla ülke genelinde başlatılan "mobil park polisi" uygulaması kapsamında Samsun'da da denetim gerçekleştirildi.
İlkadım ilçesindeki Anıt Park'ta uygulama yapan çevik kuvvet, motorlu yunus ve asayiş ekipleri, şüpheli görülen kişilerin üzerlerini aradı, GBT sorgulamasını yaptı, vatandaşları bilgilendirdi.
Uygulama sırasında üzerinde ruhsatsız tabanca bulunan Aykut Ö, polisten kaçmaya çalıştı. Kısa sürede etkisiz hale getirilen zanlının direnmesi üzerine arbede yaşandı.
Arbedenin ardından Aykut Ö. ile arkadaşı Uğur K. gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, uygulamanın, İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde 3 ekiple faaliyete geçirildiğini söyledi.