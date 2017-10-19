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GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumunun iş birliği ile düzenlenen "1.Uluslararası Gümüşhane Sempozyumu" sona erdi.

Gümüşhane Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, kentin coğrafi ve kültürel değrlerinin bilimsel açıdan ele alındığı sempozyumda, 21 oturumda 105 bildiri sunuldu.

Sempozyumun kapanışında konuşan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek, iki gün boyunca devam eden toplantıya yurt içi ve dışından 134 bilim insanının katıldığını bildirdi.

Üniversitelerin, bilginin üretildiği ve kamuoyuna yayıldığı kurumlar olduğunu dile getiren Zeybek, "2008 yılında kurulmuş genç bir üniversiteyiz. Bütün eksikliklere rağmen, 8 aylık görev süresi içerisinde böyle bir etkinliği gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sempozyumda sunulan bildiriler kitap haline getirilerek, Gümüşhane ve çevresinin tarihine, coğrafyasına, sosyolojisine, edebiyatına, felsefi değerlerine katkı sunarak, şehir kültürüne ve belleğine önemli katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.

Rektör Zeybek'in kapanış konuşmasının ardından sempozyumda bildiri sunanlara katılım belgesi verildi.



