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Terör örgütü PKK şüphelisine hapis istemi

19 Ekim 2017 Perşembe, 17:31

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü PKK üyesi olduğu iddia edilen şüpheli hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğünce, yapılan ihbar doğrultusunda terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan A.G. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıl hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, A.G'nin evinde 5 Ocak’ta yapılan aramada bazı terör örgütü üyelerinin fotoğrafları, örgütü simgeleyen bez parçaları gibi örgütsel dokümanlar bulunduğu aktarıldı.

Ele geçirilen örgütsel dökumanların içeriği ve yoğunluğu hususları dikkate alındığında, sanığın eyleminin örgüt üyeliği olarak değerlendirilmesinin gerektiği belirtilen iddianamede, "Şüphelinin, evinde terör örgütünün eylemleri hususunda toplantılar yapıyor olması, bunu destekler şekilde yapılan ikamet aramasında ele geçirilen örgütsel dokümanlar bulundurması hususları dikkate alındığında, örgütle organik bağ içine girdikten sonra süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk gerektiren eylem ve faaliyetler içerinde bulunduğu anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

A.G. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

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