GÜNCELLEME - Adana'da öğretmenin öğrencisini darbettiği iddiası

ADANA (AA) - Adana'da öğrencisini sınıfta darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan ilkokul öğretmeni, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa İlkokulunda ikinci sınıf öğretmeni H.A'nın, tahtada çalıştırma yaptırırken "D" harfini yazmakta zorlanan 7 yaşındaki öğrenciye bağırdığı, ittiği ve ensesine tokat attığına dair görüntülerin bazı basın organlarında yer alması üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldı.
Milli Eğitim Müdürlüğünce açığa alınan H.A'ya, polis ekiplerince "çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan gözaltı işlemi yapıldı.
H.A, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Savcılıkça ifadesi alınan öğretmen, tutuklanması istemiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi kararıyla salıverildi.
H.A'nın mahkemedeki ifadesinde hakkındaki suçlamayı kabul etmediği öğrenildi.