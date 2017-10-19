Denizli'den akülü ve güneş enerjili tramvay ihracatı

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DENİZLİ (AA) - Denizli'de bir elektrik teknisyeninin sanayi sitesinde kurduğu şirket, ürettiği, elektrik ve güneş enerjisiyle çalışan tramvayları 13 ülkeye ihraç ediyor.

Merkezefendi ilçesindeki bir sanayi sitesinde faaliyet gösteren firmanın sahibi Tahir Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1986'dan bu yana elektrik sistemleri üzerinde çalıştığını, daha önce de elektrikli otobüs geliştirdiklerini belirtti.

Son dönemde site ve park gibi kapalı devre sistemler için elektrikli tramvay üretimine ağırlık verdiğini anlatan Öztürk, akülü ürettikleri tramvayları ABD, İngiltere, Arnavutluk başta olmak üzere 13 ülkeye ihraç ettiklerini ifade etti.

"Geçen yıl akülü tren ve diğer ürünler olmak üzere 150 bin dolar ihracat yaptık. Hedefimiz 3'e katlamak" diyen Öztürk, son olarak Düzce'de İstanbul Caddesi üzerinde çalıştırılmak üzere bir sipariş aldıklarını ifade etti.

Yerli malzemeler kullanarak 3 aylık sürede yaklaşık 400 bin lira maliyetle ürettikleri nostaljik tramvayın 21 yolcu kapasitesine sahip olduğunu anlatan Öztürk, tramvayın, enerjisinin yüzde 15'ini üzerindeki paneller sayesinde güneşten elde ettiğini belirtti.

Aküyle çalışan tramvayın yedek olarak bir dizel motora da sahip olduğunu kaydeden Öztürk, Türkiye'de bu özelliklere sahip bir tramvayın bulunmadığını, beğenilmesi halinde bu alana ağırlık vermeyi hedeflediklerini kaydetti.



