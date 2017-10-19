Belarus'un Ankara Büyükelçisi Savinykh, Erzurum'da

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti.

Büyükelçi Savinykh, ziyarette yaptığı açıklamada, geçtiğimiz birkaç yıl içinde Türkiye ile Belarus arasındaki ikili ilişkilerin aktif şekilde gelişmeye başladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Belarus’a yaptığı ziyaretle ilişkilerin başka bir boyuta taşındığına dikkati çeken Savinykh, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızla yapılan görüşmelerle stratejik gelişmeler de başlamış bulunmaktadır. Belarus’ta Ankodor firmasıyla beraber burada bir endüstri bölgesi kurmak istiyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesinin vereceği tüm destekler için şimdiden teşekkür ediyoruz. Eminim ki Türkiye ve Belarus birçok ortak proje yapabilecek durumdadır. İki tarafında karşılıklı olarak faydalanabileceği, ortak yapabileceğimiz birçok proje var. Türkler ile Belarus insanının mantalitesi, kültürü birbirine çok yakındır. Bu yüzden rahatlıkla çalışabileceğimize inanıyorum.”

Başkan Sekmen de Belarus'un iş birliği yapmak istedikleri ülkelerden biri olduğunu aktararak, "Elbette ki karşılıklı iş birlikleri diyaloğumuzu daha da artıracaktır. Bahsi geçen firmanın teklifi bize geldiğinde biz de kendilerine bu yatırımların tamamını 'Erzurum’da yapın' demiştik. Böyle bir teklifin gelmesi gerçekten bizi mutlu etti. Ne kadar bir araziye ihtiyaçları olacaksa biz hemen yazılı teklifi alalım. İnşallah hayata geçecek bu projeyle ilimizin yatırım imkan ve olanakları daha da artacak." ifadesini kullandı.