Şırnak'ta ruhsatsız kömür ocağındaki göçük

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ŞIRNAK (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) heyeti, Şırnak'taki ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren işçilerin ailelerini ziyaret etti.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Aydın Gök, Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Şırnak Koordinatörü Mahmut Kılıç, İl Başkanı Abdullah Kılınç, İlçe Başkanı Emcet Yalçın ve partililerden oluşan heyet, göçükte yaşamını yitiren Yılmaz ve Mesut Mağrur, Mehmet İzer ile Yüksel Uğur için Yeni Mahalle Vali Kamil Acun Külliyesi'nde kurulan taziye çadırını ziyaret ederek, ailelere başsağlığı diledi, dua okudu.

Daha sonra heyet, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Abdullah Kayaş ve Gazi Paşa Mahallesi'ndeki Vedat Özden'in ailelerini ziyaret ederek, başsağlığı diledi.



Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir musibet sonucu hayatını kaybeden 7 işçinin taziyesine katılmak için kentte geldiklerini, daha önce de buna benzer büyük musibetler yaşadıklarını söyledi.

Cinayeti andıran iş kazalarına tanıklık ettiklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda iş sağlığı ve güvenliği açısından bazı tedbirler alındı ve yasalar değişti' diye açıklamalar yapıldı, yalnız sahadaki yansıması maalesef böyle olmadı. İş kazaları devam ediyor ve bunların bir kısmı dediğimiz gibi cinayet sayılabilecek çünkü kaza 'Geliyorum.' dediğinde eğer tedbirler alınmazsa ve ölümlü kazalar meydana geliyorsa biz buna 'Kazayla oldu.' diyemeyiz. Temennimiz odur ki özellikle iş kazaları, ölümlü iş kazaları en minimuma insin. Hiç kalmasın, önüne geçilebilsin, ciddi tedbirler alınsın. Zira iş kazaları da iş kazalarının yoğunluğu bir ülkenin gelişmişliğini gösteren alametlerden birisidir."

Aydın, iş güvenliği ve işçi sağlığı açısından devletin gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade ederek, tedbirleri işveren ve işçilerin de dikkate alması gerektiğini anlattı.

"Devletin tedbir alması yetmiyor, işverenlerin de buna uyması lazım, işçilerin de yine bu güvenlik tedbirlerine uyması lazım ki bu şekilde büyük musibetlere sebep olan kazaların önü alınabilsin." diyen Aydın, iş kazalarına maruz kalanların yaş ortalamasının 25 ve 45 arasında olduğunu belirtti.

Ailelerinin geçimini madencilikle sağlayan insanların ölmesine üzüldüklerini dile getiren Aydın, "Örgütün çukur siyasetiyle maalesef harabeye dönen bir memleket dolayısıyla var olan iş alanları da daralmaya başladı ve neticede büyük bir işsizlik ortaya çıktı. Kendi aile efradının geçimini sağlama adına bu şekilde tehlikeli ocaklarda da çalışabilmekteler, buna muhtaç olabilmektedirler." ifadelerini kullandı.



