DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 3,31-6,28 liradan satıldı.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,71
|0,86
|MTS
|Mısır slaj
|Kg
|0,14
|0,14
|MTS
|Mısır slaj
|Kg
|0,22
|0,22
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,80
|0,86
|MTS
|Mısır soslu
|Kg
|6.40
|6,48
|TTS
|Buğday makarnalık
|Kg
|0,93
|0,97
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,89
|0,89
|TTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut natürel
|Kg
|7,29
|7,29
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|12,37
|12,37
|MTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,00
|11,50
|TTS
|Yağlı tohumlar
|Anason
|Kg
|19,48
|19,48
|MTS
|Anason
|Kg
|13,00
|22,00
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|5,70
|6,10
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik kaburaltı
|Kg
|1,10
|1,35
|TTS
|Ay çekirdeği çerezlik çiğ
|Kg
|3,31
|6,28
|MTS
|Haşhaş tohumu mavi
|Kg
|9,50
|9,50
|MTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|İnek sütü
|Lt
|1,13
|1,30
|MTS
|İnek sütü
|Lt
|1,30
|1,35
|TTS
|Kuru meyveler
|Leblebi beyaz (8,50 mm)
|Kg
|8,35
|9,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|11,50
|12,35
|TTS
|Leblebi sarı (8,50 mm)
|Kg
|9,00
|9,00
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,75
|10,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|10,25
|11,00
|TTS
|Leblebi sarı (9,75 mm)
|Kg
|11,88
|12,85
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|13,67
|15,50
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|1,00
|2,50
|TTS
|Kuru incir
|Kg
|3,56
|3,56
|MTS
|Orman mahsulleri
|Kavak
|Kg
|0,15
|0,15
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|5.683,33
|7.344,00
|MTS
|Düve
|Ad
|3.988,17
|5.680,00
|MTS
|İnek
|Ad
|3.500,00
|11.000,00
|MTS
|Kuzu
|Ad
|360,00
|749,65
|MTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|6,00
|6,00
|MTS
|Kekik
|Kg
|7,50
|13,00
|TTS
|Diğer ürünler
|Elma sanayi tipi
|Kg
|0,50
|0,50
|MTS
|Kayısı sanayi tipi
|Kg
|0,44
|0,44
|MTS
|Yaş üzüm
|Kg
|1,40
|1,40
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış