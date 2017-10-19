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Denizli Ticaret Borsası

19 Ekim 2017 Perşembe, 19:12

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 3,31-6,28 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg0,710,86MTS
Mısır slajKg0,140,14MTS
Mısır slaj Kg 0,220,22TTS
Mısır yemlik Kg 0,80 0,86 MTS
Mısır sosluKg 6.40 6,48TTS
Buğday makarnalık Kg 0,93 0,97TTS
Buğday sert Kg 0,89 0,89 TTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut natürelKg 7,297,29MTS
Nohut ekstra leblebilikKg 12,3712,37MTS
Nohut ekstra leblebilikKg 8,0011,50TTS
Yağlı tohumlar
Anason Kg 19,48 19,48 MTS
AnasonKg 13,0022,00 TTS
Ay çekirdeği çerezlikKg5,70 6,10TTS
Ay çekirdeği çerezlik kaburaltı Kg 1,10 1,35 TTS
Ay çekirdeği çerezlik çiğKg 3,316,28MTS
Haşhaş tohumu maviKg 9,509,50MTS
Çeşitli gıda maddeleri
İnek sütüLt 1,131,30MTS
İnek sütü Lt 1,30 1,35 TTS
Kuru meyveler
Leblebi beyaz (8,50 mm)Kg 8,359,00TTS
Leblebi beyaz (9 mm)Kg 11,5012,35TTS
Leblebi sarı (8,50 mm)Kg 9,009,00TTS
Leblebi sarı (9 mm)Kg 9,7510,00TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 10,2511,00TTS
Leblebi sarı (9,75 mm) Kg 11,8812,85TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg13,6715,50TTS
Leblebi kırık Kg1,002,50TTS
Kuru incir Kg 3,56 3,56MTS
Orman mahsulleri
Kavak Kg 0,15 0,15 MTS
Kasaplık canlı hayvanlar



DanaAd5.683,337.344,00MTS
DüveAd3.988,175.680,00MTS
İnek Ad 3.500,00 11.000,00MTS
Kuzu Ad 360,00749,65MTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 6,006,00MTS
KekikKg 7,5013,00TTS
Diğer ürünler



Elma sanayi tipiKg0,500,50MTS
Kayısı sanayi tipiKg 0,440,44MTS
Yaş üzüm Kg 1,401,40MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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