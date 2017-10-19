GÜNCELLEME- Bolu'da uyuşturucu operasyonu

BOLU (AA) - Bolu'da bir otomobilde yapılan aramada, 20 kilo 634 gram eroin ele geçirildi, araçta bulunan karı-koca gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doğu illerinden Batı illerine uyuşturucu madde sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine, Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ortak çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Ankara'dan İstanbul yönüne giden şüpheli bir otomobil, Bolu'da durdurularak arama yapıldı. Aramada, aracın muhtelif yerlerine gizlenmiş 40 paket halinde 20 kilo 634 gram eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan ve karı-koca oldukları belirlenen Ahmet T. (29) ile Sisi T. (25) gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Sisi T. serbest bırakılırken, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Ahmet T. tutuklandı.