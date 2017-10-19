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Atiker Konyaspor-Salzburg maçından notlar

19 Ekim 2017 Perşembe, 20:31


KONYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk eden Atiker Konyaspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Süper Lig'de son oynanan Galatasaray maçının ilk 11'ine göre bir değişiklik yaptı.

Akçay, ligde oynanan Galatasaray maçında ilk 11'de forma giyen futbolculardan Musa Araz'ın yerine Ferhat Öztorun'u sahaya sürdü.

Tribünlerin büyük bölümü dolarken, Salzburg taraftarına ayrılan bölümde ise yaklaşık 50 Avusturyalı futbolseverin yer aldığı gözlendi.

Basın mensupları da maça yoğun ilgi gösterirken, 17'si yabancı olmak üzere toplam 105 medya çalışanı karşılaşmaya akredite oldu.

Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı'nın oyuncuları da karşılaşmayı Konyaspor Kulübünün yöneticileriyle locadan izledi.

Öte yandan Atiker Konyaspor-Galatasaray karşılaşması öncesinde bir grup taraftarın saldırısına uğrayan üniversite öğrencisi Hakan Karaoğlu, maçı Galatasaray formasıyla tribünden takip etti.


- Geniş güvenlik önlemi alındı


Konya Emniyet Müdürlüğü, maçın oynanacağı stat ve çevresinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Stada gelen futbolseverler, detaylı üst aramasından geçirildi.

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