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Maçın ardından

19 Ekim 2017 Perşembe, 23:35

KONYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Avusturya temsilcisi Salzburg'a 2-0 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, genel anlamda rakipten çok daha aşağıda bir oyun oynadıklarını belirtti.

Akçay, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk 10 dakikada tutuk oynadıklarını bu yüzden de ilk golün geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk golle rakibimizin eli rahatladı. Daha sonra kişisel bir hatayla ikinci gol takım direncimizi düşürecek diye beklerken çok fazla düşmedik. Zaman zaman rakibin özellikle koşucu oyuncularıyla yaptığı eylemler, belli alanlarda ve zamanlarda üstünlük sağladı. Ama genel anlamda rakipten çok daha aşağıda bir oyun oynadığımızı düşünmüyorum."

Sezon başından beri çabuk, etkili ve direkt oyuna yönelik oyun oynadıklarını aktaran Akçay, "Bu oyun tarzından taviz vermeden devam edeceğiz. Bu oyun tarzı bireysel hataları çok daha fazla öne çıkaran bir oyun tarzıdır. Ama bunu sürdürmeye çalışacağız. İyiye gidiyoruz. Bence Süper Lig'de tırmanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Taraftarların maçın sonlarına doğru yönetimi istifaya çağıran tezahüratlarıyla ilgili olarak Akçay, "Taraftarın tepkisini anlıyorum. Çünkü taraftar kendi takımının başarılı olmasını ister. Aidiyet duygusu geliştirdiği için onunla gülmek onunla mutlu olmak ister. Kim ona engel oluyorsa ona karşı bir tavır geliştirebilir. Saygı duymak gerekiyor. Dikkate alıyoruz. Taraftar her zaman haklıdır. Bunu her zaman kabul ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.


- Salzburg cephesi


Salzburg Teknik Direktörü Marco Rose ise karşılaşmayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İyi ve etkili bir futbol oynamak için maça çıktıklarını ifade eden Rose, "İyi futbol oynamak istiyorduk. Oynadık ve hak ettiğimize inanıyoruz. Kazandığımız için çok mutluyuz. İlk golü erken attık ve ilk yarıda bizim için bazı problemler oldu. Konyaspor bastırdı. Ama ikinci yarı daha açık bir şekilde kendimizi gösterebildik. İkinci golü de bulduktan sonra bizim için maçın sonucu belli oldu." şeklinde konuştu.


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