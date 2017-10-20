Muş'ta terör operasyonu

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MUŞ (AA) - Muş'un Bulanık ve Varto ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bulanık ve Varto ilçelerinde 13 Ekim'de yapılan aramada 19 kişiden 12'si gözaltına alınmıştır. Zanlılardan 3'ünün cezaevinde tutuklu, 4'ünün ise örgütün dağ kadrosunda olduğu tespit edilmiştir. Gözaltına alınan zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı, 6'sı ise tutuklanmıştır."

Halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla devam edileceği bildirilen açıklamada, duyarlı vatandaşların her türlü ihbarının emniyet ve asayişin sağlanması konusunda etkinliği artıracağı kaydedildi.







