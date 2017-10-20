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Ampute futbolcu Gözaçık öğrencilerle buluştu

20 Ekim 2017 Cuma, 11:51
Ampute futbolcu Gözaçık öğrencilerle buluştu

KAYSERİ (AA) - Avrupa şampiyonu Ampute Milli Takımı oyuncularından Feyyaz Gözaçık, memleketi Kayseri'de öğrencilerle buluştu.

Özel bir okulda ilkokul öğrencileriyle bir araya gelen Gözaçık, şampiyonlukla beraber ülkenin birlik olmasının, kenetlenmesinin kendilerine gurur verdiğini söyledi.

Bir işi severek yapmanın önemine değinen Gözaçık, kendisinin de sevdiği işle uğraştığını ve bu sayede başarı elde ettiğini belirtti.

Öğrencilerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu aktaran Feyyaz Gözaçık, "Gençlere umut ışığı olmak ve başarının nasıl geldiğini sizlere göstermek hem gurur verici hem örnek bir davranış. Sadece Avrupa şampiyonu olmak değil, genç nesillere ümit ışığı olmak ya da başka engelli bireylere örnek olmak bizim için sevindirici bir şey." ifadelerini kullandı.

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