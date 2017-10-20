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GÜNCELLEME - Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 ölü, 22 yaralı

20 Ekim 2017 Cuma, 12:24

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Erhan Çağlayan idaresindeki 27 LM 817 plakalı Ben Turizm'e ait yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Konya karayolunun 50. kilometresinde, Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 13 KB 446 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, Ali Osman Önal hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki farklı hastanelere kaldırıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavi gören yaralılardan Ali Kılınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın olduğu saatte uyuduğunu ve ne olduğunu anlayamadığını belirtti. Kılınç, "Her birimiz bir tarafa dağıldık." dedi.

Yaralılardan Erdoğan Yaz ise kazayı jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine kendisinin haber verdiğini söyledi.

Çarpmanın etkisiyle aracın camlarının patladığını anlatan Yaz, "Kaza olduğu bilgisini verdikten sonra insanları otobüsten indirmeye başladık. Yanımda oturan yolcunun kalbi durmuştu. Otobüsteki bir hemşire tekrar çalıştırdı ama yolda galiba kaybetmişiz." diye konuştu.

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