Belarus'un Ankara Büyükelçisi Savinykh, Erzurum'da

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ERZURUM (AA) - Belarus'un Ankara Büyükelçisi Andrei Savinykh, "Türkiye ile güzel ilişkilerimiz var. Bu ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine çıkacaktır." dedi.

Büyükelçi Savinykh, Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Buradaki konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerine gerçekleştirdiği ziyareti hatırlatan Savinykh, "Türkiye ile güzel ilişkilerimiz var. Bu ilişkiler stratejik ortaklık seviyesine çıkacaktır." diye konuştu.

Türkiye ve Belarus'un birçok ortak proje gerçekleştirebileceğini anlatan Savinykh, "İki ülke insanının kültürü birbirine çok yakın. Bu yüzden ilişkilerin daha iyi seviyelere çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Vali Azizoğlu da İran, Azerbaycan, Gürcistan gibi komşu ülkelerle tarihten gelen ticari bir ilişkilerinin bulunduğunu söyledi.

Hükümetin Cazibe Merkezleri Programı kapsamında en fazla yatırım alan illerin başında Erzurum'un geldiğini anlatan Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bize başvuran yatırımcıların toplam yatırım miktarı 7 milyar dolar. Biz de bu yatırımların kentte yapılması için organize sanayi bölgesi oluşturduk ve arsalarını temin ettik. Almanya ve İngiltere'den de yatırımcılar buraya başvuru yaptı. İnanıyorum ki Belarus ile Türkiye beraberliklerini, ilişkilerini daha da artıracak. Stratejik ortaklık seviyesine çıkacak ilişkilerimiz de olacak."

Hafta sonları kentteki alışveriş merkezlerinin komşu ülkelerden gelenlerle dolduğunu belirten Azizoğlu, "Erzurum ile ilgili serbest bölge çalışmalarımız var. Bunlar tamamlandığında komşu ülkeler ve Avrupa'dan gelecek mallarla burası tam bir ticaret merkezi haline gelecek." dedi.