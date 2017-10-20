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Boşanmak isteyen karısını bıçakladı

20 Ekim 2017 Cuma, 12:42

BOLU (AA) - Bolu'da boşanmak isteyen eşini 6 yerinden bıçaklayan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sümer Mahallesi Saka Sokağı'nda dün öğleden sonra boşanmak isteyen karısı ile konuşmak isteyen ve berberlik yaptığı öğrenilen Umut T. (35), eşi Sevim T. (33) konuşmaya başladı.

Konuşmanın kısa bir süre içerisinde tartışmaya dönüşmesinin ardından Umut T. yanındaki bıçakla eşini 6 yerinden bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sevim T. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Umut T. ile 13 yıldır evli olan iki çocuk annesi Sevim T'nin yoğun bakım ünitesinde tutulduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra asayiş ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalanan Umut T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılık ifadesinden sonra tutuklanma talebiyle gönderildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adliye çıkışında basın mensuplarının "Neden yaptınız, pişman mısınız?" sorusu üzerine Umut T, pişman olduğunu söyledi.


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