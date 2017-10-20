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Afyonkarahisar’daki trafik kazası

20 Ekim 2017 Cuma, 12:52

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde bir traktör ve 3 otomobilin karıştığı kazada yaralanan 7 kişiden 1'i, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kazanın ardından kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavisi süren Şaban Başbunar (44), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve iki çocuk babası Başbunar'ın eşinin hamile olduğu öğrenildi.

Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Dün, Afyonkarahisar-Antalya karayolunun 70. kilometresinde traktör ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralanmıştı.

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