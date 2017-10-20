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Konya'da zehirlenme şüphesi

20 Ekim 2017 Cuma, 13:08
Konya'da zehirlenme şüphesi

KONYA (AA) - Konya'daki bir okulda zehirlenme şüphesiyle 29 öğrenci ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu'ndaki bazı öğrencilerde mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülmeye başlandı.

Durumun okul idarecilerine bildirilmesi üzerine, 112 acil servis ekiplerinden yardım istendi.

Zehirlenme şüphesiyle 29 öğrenci, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerin okul bahçesindeki çeşmeden su içtiklerini belirtmeleri üzerine araştırmalar bu yönde yoğunlaştırıldı.

Okula gelen Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapılmak üzere sudan numune aldı.

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