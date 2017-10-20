Hastanenin doğum salonuna geçici kapatma

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da Hendek Devlet Hastanesi yeni doğan servisinde görevli doktor ve iki hemşirede görülen adenovirüs nedeniyle hastanede geçici olarak doğum hizmeti verilemiyor.

Hendek Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç personelde adenovirüs tespit edildiğini, bu virüsün yeni doğan bebeklere bulaşmaması için serviste doğum yaptırılmadığını söyledi.

Hastanede normal servis hizmetlerinin devam ettiğini dile getiren Aydın, "Adenovirüs bir çeşit göz iltihabı. Doktor ve iki hemşirede bulunduğu için onlara rapor verildi, servisten uzaklaştırıldı çünkü bu virüs yeni doğan bebeklerde tehlikeli, normal insanlar için tehlikeli değil. Arkadaşlar doğum servisinde olduğu için biz rapor verdik, doğumları sevk ettik. Doğum servisinde sadece doğum yapılmıyor." dedi.

- "Doğumhane pazartesi hizmete başlayacak"

Aydın, virüsün personele dışarıdan bulaştığını tahmin ettiklerini anlatarak, serviste tedbir amacıyla hafta sonuna kadar doğum yaptırılmayacağını bildirdi.

Pazartesi gününden itibaren doğum hizmetine tekrar başlanacağı bilgisini veren Aydın, "Doğumun dışındaki kadın doğum hastaları, hastanemizde takibe devam ediliyor. Raporlu olan hemşirelerimizin yerine serviste hemşire takviyesi yaptık. Dolayısıyla servis kapatılmadı, doğum salonu kapatıldı. Sadece doğum yaptırmıyoruz, onun dışında servisimiz çalışıyor. Adenovirüs yeni doğanlarda tehlikeli olabileceği için doğum yaptırmıyoruz." şeklinde konuştu.