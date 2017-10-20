Bosna Hersek'ten Suriyelilere 15 tır insani yardım

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HATAY (AA) - Bosna Hersek'teki Emmaus Uluslararası Dayanışma Forumunca hazırlanan insani yardım malzemeleri, 15 tırla Suriye'ye gönderilmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

Forumun Başkan Yardımcısı Elmedin Skrebo, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Reyhanlı Lojistik Merkezi'nde yaptığı açıklamada, kendilerinin de Suriye'dekine benzer bir savaşı yaşadıklarını söyledi.

Hiç kimsenin böyle günler yaşamaması temennisinde bulunan Skrebo, Suriyelilere destek için bir yıldır yardım çalışması yürüttüklerini anlattı. Skrebo, "Türkiye'deki partner kuruluşumuz İHH vasıtasıyla bir yılda bugünkülerle beraber toplam 52 tır gıda yardımında bulunduk. Bu yardımları hem Türkiye'de yaşayan Suriyelilere hem de Suriye'deki vatandaşlara gönderiyoruz." diye konuştu.

Yardımları Bosna Hersek Diyanet Başkanlığı aracılığıyla topladıklarını belirten Skrebo, Bosna Hersek'in kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in ölüm yılında, sembolik olarak 15 tır insani yardım malzemesi gönderdiklerini ifade etti.

Yardımların yüzde 80'inin undan oluştuğunu, bunun yanında kuru gıda ve bebek bezinin bulunduğunu bildiren Skrebo, "Türkiye bizi savaş dönemimizde unutmadı. Biz de Suriyelileri unutmamak ve yanlarında olmak için gıda yardımı göndermek istedik." diye konuştu.

Yardım tırlarının, gün içinde Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı öğrenildi.