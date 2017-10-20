Muş'ta 41 güvenlik korucusu yemin etti

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MUŞ (AA) - Muş'ta 41 güvenlik korucusu, yemin ederek görevine başladı.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından 41 güvenlik korucusu silah başında yemin etti.

Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, güvenlik korucularının canları pahasına güvenliği sağlayacaklarını söyledi.

"Biz diyoruz ki 'Her Türk asker doğar.' Bütün ömrümüz boyunca bir asker gibi yaşamasını biliriz." diyen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Vatanımızı, namusumuzu, bayrağımızı ve ezanımızı korumak için her şeyi yapacağımıza, en kıymetlimiz olan canımızı bile feda etmekten çekinmeyeceğimize herkesin önünde bir defa daha şahadet getirdik. Günümüz dünyasında güvenlik her şeyin önüne geçiyor. Bu güvenliği sağlayabilmek için bizim de Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarında askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla güvenliğimize sahip çıkmaktayız. Bu toprakların ve devlet nizamının korunması için elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz."

Güvenlik korucusu Seyithan Çelik ise girdiği mülakatları başarıyla tamamladığını anlattı.

Çelik, "Vatanı sevmek, imandan gelir. Ben ve arkadaşlarım vatanımız, milletimiz, bayrağımız ve bütün ümmet-i Muhammed için gönül verdik. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güvenlik korucusu olarak hiçbir terör örgütüne geçit vermeyeceğiz. Bu vatanı 24 saat bütün gücümüzle koruyacağız." dedi.

Törene Belediye Başkanı Feyat Asya, kurum amirleri ve korucuların aileleri de katıldı.

