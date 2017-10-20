Adana'da iki kardeşin öldüğü yangına ilişkin dava

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ADANA (AA) - Adana'da misafir kaldıkları evde çıkan yangında hayatını kaybeden iki ve 4 yaşındaki kardeşlerin yaşamını yitirmesiyle ilgili iki sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar İbiş Ç. ve Ali Rıza S. ile çocukları ölen Yasemin Kahriman katılmadı.

Sanık Ali Rıza S'nin avukatının geldiği duruşmada mahkeme başkanı, iki kız kardeşin ölümüyle ilgili bilirkişi raporunun mahkemeye gönderildiğini belirtti.

Elektrik mühendisi, iş güvenliği uzmanı ve itfaiye çavuşundan oluşan bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda, yangının muhtemel çıkma sebepleri belirtildi.

Yangının yanar vaziyetteki elektrik sobasının hemen yanındaki çekyatı ya da yorganı tutuşturması sonucu çıkarak yayılmış olabileceği belirtilen raporda, çocukların çakmak veya kibritle oynamaları ve bir yerleri tutuşturma ihtimalinin de olduğu aktırıldı.

Sanıklardan İbiş Ç’nin tali kusurlu olduğu, evi 5-6 yıldır kiraladığı, kaçak elektrik ve su kullandığı belirtilen raporda, "Olay sürecinde şehir dışında olsa da, evin anahtarını ‘arkadaşım’ dediği Ali Rıza’ya verdiği için olayın meydana gelmesinde kusurunun olduğu mütalaa edilmiştir. Ali Rıza S. ise asli kusurludur. Sanık '4 yıllık arkadaşım’ dediği kadın ile iki çocuğunun mesuliyetini üstlenerek Adana’ya gelmelerini sağladığı, gayri sıhhi eve yerleşterdiği, asgari yaşam standartlarını sağlayamadığı ve çıkan yangında iki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olduğu için ağır kusurludur." ifadesi kullanıldı.

Raporda sanık olmamasına rağmen anne Yasemin Kahriman’ın da asli kusurlu olduğu ve çocuklarına karşı sorumluluğunu yerine getirmediği kaydedildi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı sanık avukatlarının savunmasını hazırlaması için erteledi.

Mersin Kadın Sığınmaevi'nde kalan Yasemin Kahriman (31), kızları Fatma (5) ve Selvi’yi (2) de yanına alarak 7 Ocak 2015’te, 4 yıl önce Tunceli Otogarı’nda tanıştığı ve Adana’da yaşayan Ali Rıza S'nin yanına gelmiş, Ali Rıza S. de anne ve iki kızını arkadaşı İbiş Ç'nin kiracı olduğu eve yerleştirmişti. 9 Ocak 2015’te evde çıkan yangında iki kız kardeş hayatını kaybetmişti.