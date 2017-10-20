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3.Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

20 Ekim 2017 Cuma, 14:21
3.Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3. Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi başladı.

Kongre Başkanı ve Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Sağer, İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen kongrede, Türkiye'de en önemli değişim sürecinin Cumhuriyet'in kuruluşuyla başladığını, bu değişimle hızlı bir gelişim sürecine girildiğini vurguladı.

Cumhuriyet'in kazanımlarının toplumun her alanında olduğu gibi müzik eğitimi alanında da görüldüğünü aktaran Sağer, her üniversiteye bir konservatuvar, güzel sanatlar fakültesi, öğretmenlik bölümü açılması yerine okulların tek bir çatı altında birleştirilmesi gerektiğini savundu.

Öğretim elemanı, bütçe, eğitim öğretim kalitesi açısından özellikle yeni üniversitelerde tek çatı altında birleşmenin uygun olacağını anlatan Sağer, bölümlerin açılmasının çok kolay olmaması gerektiğini bildirdi.

Konuşmaların ardından oturumlara geçildi.

Kongreye Türk akademisyenlerinin yanı sıra Azerbaycan Müzik Akademisi, Azerbaycan Bakü Koreografi Akademisi ve Bulgaristan Sofya Milli Spor Akademisi öğretim görevlileri de katılıyor.

Kongrede gündüz oturumlar, akşamları da halka açık konserler ve dans gösterileri Marmaris Belediyesi Armutalan Kültür Merkezi'nde sunulacak.

Marmaris Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen kongre, 22 Ekim'de sona erecek.

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