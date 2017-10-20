Tekirdağ'daki "istek şarkı" cinayeti

TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu'da, bir eğlence mekanındaki müşterinin, istek şarkı yüzünden çıkan tartışmada işyeri sahiplerince darp edilip yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 14 Ekim Cumartesi günü Muhittin Mahallesi Arslan Sokağı'ndaki barda Yetiş Akbulak (36) darp edilerek hayatını kaybetti.
Olayla ilgili Taylan Yıldırım, Mazlum Polat, Hüseyin Geloğlu Çorlu'da, Hayri Yıldırım ise İstanbul'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taylan ve Hayri Yıldırım ile Polat tutuklandı, Geloğlu da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- İstek şarkı isteyince darpedilmişti
Akbulak, müzisyenlerden istek şarkı isteyince iş yeri sahipleriyle Akbulak arasında tartışma çıkmış, Akbulak'ı darp eden iş yeri sahipleri, öldüğünden şüphelendikleri ve hareketsiz yatan Akbulak'ı mekan dışına çıkartmıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri Yetiş Akbulak'ın (36) hayatını kaybettiğini belirlemişti.