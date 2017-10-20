Hatay'da 16 yabancı uyruklu yakalandı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Suriye ve Irak'tan yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçtiği tespit edilen 16 yabancı uyruklu yakalandı.
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüpheli iki otomobili, İskenderun Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınında durdurdu.
Araçlarda bulunan kişilerin kimlik sorgularını gerçekleştiren ekipler, her iki araçta da Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren kişiler olduğunu tespit etti.
Suriye ve Irak uyruklu 16 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı.