Hatay'da karakola yönelik taciz ateşi

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HATAY (AA) - Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı ilçe belediye başkanları, dün akşam Hatay'ın Samandağı ilçesindeki Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı Karakoluna yönelik saldırıyı kınadı.

Belediye Başkan Savaş, yayımladığı mesajda, terör faaliyetleriyle insan canına kasteden karanlık zihniyetleri şiddetle kınadığını belirtti.

Hatay'daki birlik ve beraberliğe yönelerek yapılan kin dolu saldırıların amacına ulaşmaması için milletin bu süreçte terörle sonuna kadar mücadele edeceğinin aktaran Savaş, "Kardeşliğin kenti Hatay'da huzur ve bütünlüğünü bozmaya yönelik gerçekleştirilen bu saldırılar, asla emeline ulaşamayacaktır. Tüm güvenlik güçlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hain terör örgütünü lanetliyorum. Allah güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun" ifadesini kullandı.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir de terörü lanetleyerek, bölgede kökleşen huzur ve barış ortamını hiçbir gücün bozamayacağını belirtti.

Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman ise taciz ateşinin huzura ve kardeşliğe sıkılan kurşunlar olduğunu vurguladı.

En büyük tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu belirten Yaman, " Saldırıda yaralanan askerimize acil şifalar diliyor, saldırganların bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini temenni ediyoruz. Tüm Hatay halkına geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

Hatay Valiliğince, dün Samandağ ilçesindeki sahil güvenlik karakoluna bölücü terör örgütü PKK mensubu oldukları değerlendirilen kişi veya kişilerce taciz ateşi açıldığı belirtilmiş, kaçan saldırganlar ile çıkan çatışmada bir güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklanmıştı.