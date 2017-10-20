Aydın'da terör örgütü operasyonu

AYDIN (AA) - Aydın'da, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, aralarında HDP Nazilli İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı'nın da yer aldığı 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında HDP Nazilli İlçe Başkanı Çakmakçı'nın da bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda bazı dijital verilere el konuldu.
Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.