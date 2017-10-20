"Tanıtım yerine 'lansman' demenin ne mantığı var?"

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, "Tanıtım yerine 'lansman', yenileşmenin yerine 'inovasyon', toplantıyı yöneten kişiye 'moderatör' demenin mantığını kim, nasıl açıklayabilir? Ne mantığı var, cehaletten başka ne var?" dedi.

Erdem, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğince Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, milli kimlik ve milli benliğin ancak dil ile korunup, dil ile geliştirilip, sürdürülebileceğini söyledi.

Bugün Türkçenin karşı karşıya kaldığı sorunları, yalnız bir dil sorunu olarak görmemek gerektiğini, aslında kaybolmakta olanın dil değil, milli kimlik olduğunu ifade eden Erdem, bugün savaşların da dil ve din üzerinden yapıldığını, dili ve dini yozlaştırarak, dünyanın tek dilli ve tek dinli dünyaya götürülmek istendiğini savundu.

Güçlü bir medeniyet kurmanın güçlü bir dilden geçtiğini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Güçlü medeniyetler güçlü dillerle inşa edilebilir. Yabancı dille bir medeniyet oluşturma şansınız yoktur. Dilimize gerekli hassasiyeti göstermiyoruz. Caddemize, sokağımıza, konuşurken hiç gereği yokken cümlemizin içine bir yabancı kelimeyi koymayı bir ayrıcalık, bir farklılık olarak ortaya koyuyoruz ki gerçekten bu çok acı. Tanıtım yerine 'lansman', yenileşmenin yerine 'inovasyon', toplantıyı yöneten kişiye 'moderatör' demenin mantığını kim, nasıl açıklayabilir? Ne mantığı var, cehaletten başka ne var? Toplu konutlara 'life' ve 'world' gibi isimler koymanın, hastanelere 'hospital' demenin gerekçesini biri bana söyleyebilir mi? Özentiyle dilimizin kirletilmesine kimin ne hakkı var?"

- "Bilişim dili acil ele alınmalı"

Erdem, Türkçe'nin karşı karşıya kaldığı sorunların yalnızca tabelalar, yön levhaları ve markalardan ibaret olmadığını, ele alınması gereken en acil konulardan birisinin de bilişim dili olduğunu vurguladı.

Hızlı bir gelişme gösteren bilişim teknolojisine bağlı olarak Türkçeye giren yabancı kelimelerin günlük hayata yerleşmeden Türk Dil Kurumunca bir an önce gerekli tedbirlerin alınarak Türkçeleştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Erdem, sosyal medyanın dilinin de mutlaka özel olarak ele alınması ve Türkçeye daha fazla zarar vermesinin önlenmesi gerektiğini söyledi.

Bütün bu sorunların sebebinin de dilin iyi öğretilememesi olduğunu vurgulayan Erdem, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğinin bu boşluğu doldurmayı milli bir mesele olarak görüp, toplumda dil şuurunun gelişmesi için çalışma yapmak, bu tür faaliyette bulunan kurum ve kuruluşlara destek vermek amacıyla kurulduğunu anlattı.

- "Sene sonu itibariyle F klavye kamuda mecbur"

F klavyenin önemine dikkati çeken Erdem, klavye meselesinin de bir dil meselesi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Esas dayatma orada yapılıyor. Klavyenin üzerindeki bütün kelimeler İngilizce. Biz bunu bir dil meselesi olarak aldık. Bu konuda Cumhurbaşkanımıza da müteşekkiriz. Allah razı olsun. Allah ömrüne ömür katsın. Bu sene sonu itibariyle F klavye kamuda mecbur. Biz F klavyenin yaygınlaşması için mücadeleyi bırakmış değiliz. F klavye yerleşene kadar bu mücadele devam edecek. Bunun başka yolu yok. F klavyeyi her ortamda gündemde tutuyoruz."

Toplantıya, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Veysi Kaynak ve Celalettin Güvenç ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç da katıldı.