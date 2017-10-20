"Tel Abyad Esed'e teslim edilecek"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ŞANLIURFA (AA) - Suriyeli Türkmen ve Arap Aşiretleri Birliği Başkan Yardımcısı Ömer Dede, "Tel Abyad ilçesinin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PKK/PYD, güçlerinin yarısını Irak'ın kuzeyine göndermesiyle oluşan boşluğu kapatmak için Esed güçlerinden yardım istedi." dedi.

Dede, yaptığı açıklamada, Tel Abyad halkını muhacir durumuna düşüren PKK/PYD ve Esed güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde bir Kürt devleti kurma çabası içinde olduklarını söyledi.

Türkiye ve dünya ülkelerinin oynanan bu oyuna "dur" demesi gerektiğini belirten Dede, şöyle konuştu:

"Tel Abyad ilçesinin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PKK/PYD, güçlerinin yarısını Irak'ın kuzeyine göndermesiyle oluşan boşluğu kapatmak için Esed güçlerinden yardım istedi. Tel Abyad ilçesinin kontrolü birkaç güne Esed rejimine teslim edecek ve ilçeye Esed rejiminin bayrakları asılacak. Esed güçlerinin görevi bitince de ilçe tekrar PKK/PYD'ye teslim edilecek. Her gün biri gelip diğeri gidiyor. PKK/PYD'nin amacı Kuzey Irak'ta olduğu gibi Suriye'de de bağımsız bir Kürt devleti kurmaktır. Bunun için de ilçeden ayrılınca güçsüz kalmasın diye yardımına hemen ortağı Esed koşuyor."

Suriye Türkmenleri Derneği Başkanı Ekrem Dede ise terör örgütü PKK/PYD'nin ele geçirdiği bölgelerde insanları kendilerine uymalarını aksi takdirde Esed rejimini çağırarak onlara teslim edeceği tehdidinde bulunduğunu belirtti.

Son olarak Rakka'ya giren PKK/PYD'nin Araplar'ın silah ve araçlarına el koyduğunu ve tehdit ettiğini vurgulayan Dede, "PKK/PYD, kendi bölgelerindeki Arap ve Türkmenlere 'gelin bize tabi olun ve rahat edin, yoksa bu bölgeleri Esed'e bırakırsak sizler için çok kötü olur' diyerek korkutuyor. İnsanlar panik halinde, Esed rejimi gelir korkusuyla Rakka ve Tel Abyad bölgelerine gitmeye korkuyorlar. Çünkü Esed gelirse çocuk kadın, yaşlı demeden öldüreceğini ve ellerinde ne varsa talan edeceğinden korkuyor. Zaten Suriye'de ABD, Esed ve terör örgütü PKK/PYD birlikte hareket ederek planlama yapıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.







