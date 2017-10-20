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The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları

20 Ekim 2017 Cuma, 15:47
The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 29'uncusu düzenlenen The Bodrum Cup Uluslararası Denizcilik Festivali ve Yat Yarışları'nda, Yalıkavak-Gümüşlük etabı tamamlandı.

Türkiye Yelken Federasyonu (TYF), Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesinin katkılarıyla, Era Bodrum Yelken Kulübünün ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda ekipler, dördüncü gün mücadelesinde 13 millik Yalıkavak-Gümüşlük etabında yelken açtı.

Beş etaptan oluşan yarışlarda 12'si yabancı bayraklı 105 tekne, Yalıkavak ve Gümüşlük açıklarında renkli görüntüler oluşturdu. Rüzgarla birlikte tekneler, kıyasıya mücadele etti. Bitiş noktasına ulaşan bazı yarışmacılar, teknede sevinç gösterisi yaptı.

Yaklaşık 3 saat süren etabı "Dragonfly" isimli tekne birinci, "Jasmin 1" ikinci, "Take It Easier" üçüncü sırada bitirdi.

Etabı tamamlayarak Gümüşlük Limanı'na yanaştırılan teknelere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Organizasyon, yarın yapılacak Gümüşlük-Yalıkavak etabıyla sona erecek.

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