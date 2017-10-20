Ahlat'taki Selçuklu Mezarlığı'nda yeni mezar taşları bulundu

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BİTLİS (AA) - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda yeni mezar taşları ortaya çıkarıldı.

Selçuklu Meydan Mezarlığı'ndaki çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının destekleriyle Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan başkanlığında yürütülüyor.

Prof. Dr. Karahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yaptıkları çalışmalarda, depremlerin izlerini taşıyan yeni mezar taşlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Bu bölgenin bir özelliği olduğunu vurgulayan Karahan, "El Biruni'nin bize aktardığına göre, burada büyük bir depremin etkisiyle çok sayıda insanın öldüğünü tahmin ediyoruz. Burada çok fazla çocuk mezarına da rastladık. Bu yüzden toplu bir ölümün olduğunu düşünüyoruz. Tarihlerin deprem yılıyla çakışmasından dolayı da bu kanıya varıyoruz." dedi.

Karahan, çalışmalarda, bir hafıza ait mezar taşının da tespit edildiğini kaydetti.

Yeni mezar taşlarında farklı figürlerle karşılaştıklarını anlatan Karahan, "Sandukalarda şimdiye kadar görmediğimiz sonsuzluk motiflerine denk geldik. Tabii şimdi daha işin başındayız. Şu ana kadar 40-50, belki 60 taş ortaya çıkardık. Bu yıl hava şartları müsaade ederse 100'e ulaşmayı hedefliyoruz. Bunlar yeni çıkan mezar taşları." diye konuştu.

Dünyanın en büyük İslam mezarlığı olarak bilinen Selçuklu Meydan Mezarlığı, bölgenin önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. "Kubbet-ül İslam" olarak adlandırılan Ahlat'ta, 210 dekarlık alana sahip mezarlıktaki 8 bin 169 mezar taşı, üzerlerindeki işlemelerle ziyaretçilerden ilgi görüyor.