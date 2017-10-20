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Antalya'da bebek emekleme yarışması

20 Ekim 2017 Cuma, 16:00
Antalya'da bebek emekleme yarışması

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir alışveriş merkezinde bebek emekleme yarışması düzenlendi.

"Bebek Şenliği" adıyla düzenlenen program kapsamında alışveriş merkezinde oluşturulan özel alanda bebekler, emekleyerek ebeveynlerine ulaşmaya çalıştı.

Bazı anne ve babalar, en sevdiği oyuncağı sallayıp adlarıyla seslenerek bebeklerinin yarışmayı önde tamamlayabilmesi için çabaladı. Yarışma sırasında bebeğine cep telefonunu gösteren bir anne dikkati çekti.

Bebeklerin bazıları anne ve babalarının yanına emekleyerek ulaşmayı başardı. Bazı bebekler başka tarafa yöneldi, bazıları da korkarak ağladı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışma sonunda tüm bebeklerin ailelerine çeşitli hediyeler verildi.

Alışveriş merkezinin müdürü Ece Yamaç, bebeklerin anne sütüyle beslenmesine yönelik farkıdalık etkinliklerine katkı sunmak istediklerini söyledi.

Yarışmanın yarı final ve finalinin yarın yapılmasının planlandığını anlatan Yamaç, finali kazanan bebeğin ailesine bebek arabası, beslenme sandalyesi, yürüteç verileceğini kaydetti.

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