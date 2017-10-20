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BOLU (AA) - Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı, TFF 1. Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü Balıkesirspor Baltok ile yapacakları maçı kazanmaları gerektiğini söyledi.

Çarıkçı ve kulüp yönetim kurulu üyeleri, kırmızı-beyazlı ekibin Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde yaptığı antrenmanı izledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Çarıkçı, lige istedikleri gibi başlayamadıklarını belirterek, "Geçen hafta Ankaragücü maçında 25 dakika çok iyi top oynadık ama maalesef maçı kaybettik. İkinci devre oynanan futbol da bizi üzdü. Bu hafta Balıkesirspor maçı var. Artık sakat futbolcumuz da kalmadı. Maç eksiği olan futbolcularımız var ama sonuçta Boluspor bu olmamalı." diye konuştu.

Balıkesirspor maçına tam kadro çıkacaklarına dikkati çeken Çarıkçı, "Bu maçı almamız gerekiyor. İnşallah alacağız. Daha sonra da bu tip hatalar yapmadan Çaykur Rizespor maçına gideceğiz. Futbolda 'atamayana atarlar' sözü var. Ankaragücü maçında iyi oynadık, ancak bir hatadan dolayı kaybettik. Bu ligde ilk golü atanlar maçı kazanıyor. İyi futbol oynamamız gerekiyor. Artık bu hafta Balıkesirspor maçı dönüm noktamız. Bu maçı iyi oynayacağız ve kazanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Boluspor'un kadrosunun ligdeki diğer takımlara göre kaliteli olduğunu ifade eden Çarıkçı, bu kadro ile çıktıkları 8 maçta toplam 8 puan almalarının kendilerini mutsuz ettiğini dile getirdi.

Kırmızı-beyazlı ekibin şu anda başarısız bir takım olduğunu belirten Çarıkçı, şunları kaydetti:

"Geçen sene play-off'lara çıktık. Bana göre o zaman da başarısızdık. Onu da başarı olarak kabul etmiyorum. Şu an 8 maçta 8 puanı, ligdeki takımlara baktığımız zaman başarılı bulmuyoruz. Bu hafta dönüm maçımızı yapacağız. İnşallah iyi oynarız. Elimizde malzeme, her şey var ama bazen çok olan yerde huzur da olmuyor."