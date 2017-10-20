TBMM Başkanvekili Aydın Adıyaman'da

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ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Adıyaman'da üreticinin mağdur olmaması, ürettiği tütünün kayıt altına alınarak artık satışının da rahat bir şekilde yapılabilmesi adına muazzam adımlar atıyoruz." dedi.

Aydın, beraberinde AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat ve Adnan Boynukara ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdoğan, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ile birlikte AK Parti Kadın Kolları tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı.

Aydın, Demokrasi Parkı içerisinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara aşure dağıttı. Aşure dağıtımı sonrası gazetecilere açıklama yapan Aydın, Muharrem ayının kıymetini herkesin çok iyi bilmesi gerektiğini söyledi.

Adıyaman'ın Kürt, Türk, Alevi, Çerkez ve Süryanilerin birlik içerisinde yaşadığı kent olduğuna dikkati çeken Aydın, tütünün de bölge için önemli olduğunu vurguladı.

Aydın, "Adıyaman'da üreticinin mağdur olmaması, ürettiği tütünün kayıt altına alınarak artık satışının da rahat bir şekilde yapılabilmesi adına muazzam adımlar atıyoruz." ifade etti.