Sağlık çalışanına şiddet iddiası

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KONYA (AA) - Konya'da Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi çalışanları, bir kadının muayene için gittiği acil servisinde görev yapan ebe Halime Gürkan'a şiddet uyguladığını öne sürerek protesto gösterisi yaptı.

Hastane bahçesinde toplanan sağlık çalışanları, ellerinde pankart ve alkışlarla olaya tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Zeynel Abidin Uysal, hastanenin acil polikliniğinde görev yapan Gürkan'ın 19 Ekim'de muayene için gelen bir kadının sözlü ve fiziki şiddetine maruz kaldığını söyledi.

Sağlık çalışanının darp raporu aldığını belirten Uysal, "Çalışanımız, darbedildiği ve raporlu olduğu halde hizmet vermekten çekilme hakkını kullanmamıştır. Hekim tarafından verilen istirahat raporunu kullanmamış ve fedakarlık yaparak hizmet vermeye devam etmiştir." dedi.

Uysal, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin karşılıksız kalmaması gerektiğini dile getirerek yetkililerden ilgi beklediklerini ifade etti.

Sağlık çalışanları hakları birimi kurulmasını istediklerine işaret eden Uysal, şunları kaydetti:

"Son 15 yılda fedakar sağlık çalışanları sayesinde hasta memnuniyet oranları yüzde 80'lere kadar çıkmıştır. Biz teşekkür ve taltif edilme beklemiyoruz. Bıçak kemiğe değil, artık kalbe dayandı. Bu alçakça saldırılar daha ne kadar devam edecek? Şiddete maruz kalan arkadaşımızın yanındayız. Mahkeme sürecinde de kendinizi yalnız bırakmayacağız."

Basın açıklamasının ardından olayı alkışlarla protesto eden sağlık çalışanları, "Sağlıkçıya uzanan eller kırılsın" ve "Sağlıkçıyız, haklıyız, kazanacağız" sloganları attı.



