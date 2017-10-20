AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "2002'den 2017'ye çok önemli adımlar attık. Adımlarımızı atarken illerimizin yapmış olduğu çalışmalar da Türkiye'nin büyümesine çok önemli katkı sağladı." dedi.

Çalık, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen "İl İl Yöresel Ürünler Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, kentin fuarlar şehri olduğunu belirtti.

Doğu Anadolu'nun cazibe merkezlerinden en önemlisi olan kentin, bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmasının kendileri için de çok önemli olduğunu aktaran Çalık, özellikle bölgenin kalkınması adına fuarların faydalı olduğunu bildirdi.

Çalık, "Türkiye, ekonomisinin güçlenebilmesi için yerelden bölgeye, bölgeden ulusala her alanda gelişimi hedefine koymuş vaziyette. 2002'den 2017'ye çok önemli adımlar attık. Adımlarımızı atarken illerimizin yapmış olduğu bu çalışmalar da Türkiye'nin büyümesine çok önemli katkı sağladı. Bugün açacağımız fuar ağzımızın lezzetini hiç bozmasın." ifadesini kullandı.

Kente karayoluyla Ankara'dan geldiğine değinen Çalık, çok önemli işler yaptıklarını yolculuğu sırasında bir kez daha gördüğünde gurur duyduğunu belirtti.

"Yollar medeniyettir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ülkenin yollarının bölünmüş hale gelmesine ve kazaların azalmasına vesile olduğunu ifade eden Çalık, yolların güzelliğinin yorgunluğunu bertaraf ettiğini sözlerine ekledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise fuarın kent ve esnaf için hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından, Malatya Valisi Ali Kaban, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç 50 ilin yöresel ürünlerinin sergilendiği fuarın açılışını gerçekleştirildi.